Об этом сообщает государственное турецкое СМИ "TRT Haber Canlı".

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Что известно о визите Зеленского в Анкару?

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару для участия в 36-м саммите НАТО, который пройдет 7-8 июля. Вместе с главой государства в столицу Турции прибыла и первая леди Елена Зеленская.

Одной из ключевых тем нынешнего саммита станет дальнейшая поддержка Украины. Киев ожидает договоренности о 70 миллиардах евро военной помощи в 2026 – 2027 годах.

Известно, что президент Украины намерен обсудить с партнерами вопрос поставки ракет для противодействия баллистическим атакам. Также ожидается, что на саммите он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме участия в саммите, Владимир Зеленский присоединится к проходящему в Анкаре Форуму оборонных индустрий НАТО. Также президент вместе с первой леди Еленой Зеленской посетит официальный обед, организованный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган по случаю саммита НАТО.

Напомним, в преддверии саммита НАТО Россия активизировала дипломатическую и информационную кампанию, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны на Украину. В ISW считают, что Кремль стремится повлиять на позицию администрации Дональда Трампа и западных союзников, продвигая собственное видение переговоров, несмотря на то, что США все чаще отмечают успехи Украины в поле боя.