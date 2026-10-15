Зеленский прибыл в Брюссель: какова цель визита

В четверг, 15 октября, Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Там он проведет ряд встреч с европейскими лидерами.

Об этом глава сообщил в своем телеграм-канале.

Какие подробности дал президент о своем визите?

Владимир Зеленский отметил, что 15 октября состоится запланированная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Украины встретится с премьерами Польши, Дании и Бельгии и проведет аудиенцию с королем Филиппом. 16 октября запланированы встречи с президентами Евросовета и Еврокомиссии и с премьер-министрами Венгрии, Финляндии и Швеции.

Мы все в Европе хотим, чтобы эта война кончилась. И для этого нужны сигналы силы – больше реального давления на Россию и большей оборонной поддержки для Украины. Сейчас особенно важно действовать вместе, чтобы защитить жизнь,

– подчеркнул президент.

Зеленского встретили в аэропорту в Бельгии: смотрите видео

Напомним, что накануне, 14 октября, Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III, который поблагодарил за аудиенцию и неизменную поддержку Украины. После этого президент прибыл на Даунинг-стрит, где его встретил Энди Бернэм. Переговоры продолжались более часа.

Стороны обсудили российские удары по украинским городам, гражданскому населению и критической инфраструктуре, а также укрепление ПВО. По результатам встречи договорились ускорить поставки британских средств противовоздушной обороны для противодействия реактивным "Шахедам".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассчитывает на новые пакеты военной и энергетической помощи от союзников. Он также поблагодарил партнеров за поддержку.