Зеленский прибыл в Германию на заседание "Рамштайн", а затем отправится в Италию

Владимир Зеленский утром 6 сентября приехал в Германию, где примет участие в заседании в формате "Рамштайн". Он встретится с Шольцом, Писториусом и Ллойдом Остином. Далее президент поедет в Италию на переговоры с Мелони.

О том, что Зеленский может встретиться с Шольцем, писали СМИ 5 сентября. Местом переговоров тет-а-тет называли Франкфурт-на-Майне – собственно, военная база "Рамштайн" расположена поблизости.

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Зеленский о своем визите в Германию

Я прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Нам нужны решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся,

– написал президент.

Он сообщил, что примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно пройдут переговоры с канцлером Олафом Шольцем.

Зеленский в Германии 6 сентября: смотрите видео "Радио Свободы"

Что Зеленский будет делать в Италии

Там состоится международный экономический форум "Амброзетти" и встречи с представителями итальянского бизнеса. А самое главное – переговоры с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

"Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", – подытожил Зеленский.