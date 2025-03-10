Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры Украины и США

Владимир Зеленский и украинская делегация прибыли в Саудовскую Аравию. Главная цель поездки – переговоры с американской делегацией по миру в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента.

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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта 2025 года прилетел в Джедду в Саудовской Аравии. Украинский гарант планирует встретиться с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

К слову, встреча Зеленского и принца должна была состояться еще 19 февраля, однако визит перенесли. Причиной этого стали переговоры российской и американской делегации, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Владимир Зеленский объяснил, что "не хотел совпадений", а потому перенес визит.

Также в Саудовскую Аравию прибыла украинская делегация, которая 11 марта встретится с представителями США. Чиновники планируют обсудить приближение мира в Украине. В то же время Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах.

В вечернем обращении 9 марта президент подчеркнул, что надеется на положительные результаты после встречи делегаций. Говорится и о приближении мира, и о продолжении поддержки.

Известно, что американскую делегацию на переговорах в Саудовской Аравии возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщал, что Вашингтон ожидает значительного прогресса от переговоров. Кроме того, он выразил надежду, что на этой неделе Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых, а также обсудить возобновление обмена разведданными.