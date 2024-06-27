Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО и встретился со Столтенбергом

Украинский лидер прибыл в штаб-квартиру Североатлантического Альянса. Он также встретился с действующим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Владимир Зеленский 27 июня 2024 года прибыл в штаб-квартиру НАТО. Он также провел встречу с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

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О чем говорили на встрече

Зеленский отметил, что основное внимание уделили подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО.

Ожидаем решения по усилению роли Альянса в координации помощи по безопасности и тренировок украинских военных, а также долгосрочных финансовых обязательств для стабильной поддержки Украины,

– написал президент.

Также он поблагодарил Столтенберга за усилия по консолидации поддержки Украины со стороны союзников, в частности усиление возможностей для защиты украинского неба.

Ранее действующий генсек НАТО оценивал, способна ли Россия на значительные прорывы в Украине. По его словам, нет никаких оснований считать, что агрессорка имеет возможности для этого.