Володимир Зеленський 27 червня 2024 року прибув до штаб-квартири НАТО. Він також провів зустріч із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.
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Про що говорили на зустрічі
Зеленський зазначив, що основну увагу приділили підготовці до Вашингтонського саміту НАТО.
Очікуємо рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки України,
– написав президент.
Також він подякував Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба.
Раніше чинний генсек НАТО оцінював, чи спроможна Росія на значні прориви в Україні. За його словами, немає жодних підстав вважати, що агресорка має можливості для цього.