Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Росія не здатна на "значні прориви" в Україні. Водночас наша держава завдає агресорці серйозних ушкоджень ударами вглиб території.

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Росія продовжить просуватись

Столтенберг зазначив, що Росія почала черговий наступ в Україні протягом весни-літа, "але поки що лише з незначними успіхами".

І у нас немає жодних інших ознак або причин вважати, що Росія має можливості, сили для значних проривів,

– сказав він.

Водночас, за словами генсека, ворог, ймовірно, продовжить просуватись по лінії фронту та завдаватиме по Україні авіаударів. він також підкреслив, що українці змогли утримати лінію фронту.

Столтенберг також відзначив, що українська армія продовжує завдавати втрат російській.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. За його словами, Україна має право на самозахист.