Беспрецедентные меры безопасности: Зеленский в Берлине встретился с Шольцом и Штайнмайером

Президент Владимир Зеленский после визита в Италию 14 мая прибыл в Берлин. В ночь на 14 мая Зеленский приехал в штаб-квартиру немецкого Министерства обороны в Берлине.

СМИ опубликовали кадры прибытия Владимира Зеленского в штаб-квартиру Минобороны Германии в ночь на 14 мая, пишет 24 Канал. Фотографии сделаны в берлинском районе Бендлер-блок, где расположена штаб-квартира Минобороны Германии.

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Зеленского сопровождали истребители

Зеленский прибыл в штаб-квартиру на вертолете из аэропорта Берлин-Бранденбург. Авиалайнер с Зеленским по пути в столицу Германии из Рима сопровождали истребители.

Это первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабной войны в Украину. Глава государства проведет переговоры с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.



Зеленский прибыл в штаб-квартиру Минобороны Германии / Фото Bild

Украинского лидера в Берлине встретил президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер встретил Зеленского: смотрите видео

Также глава государства уже встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Зеленский встретился с Шольцом: смотрите видео

Кроме того, Зеленский отправится в город Аахен на правительственном авиалайнере в сопровождении германских Воздушных Сил. Там Зеленскому вручат Международную премию имени Карла Великого.

До приезда Зеленского правительство Германии решило выделить Украине самый большой со своей стороны пакет военной помощи на 2,7 миллиарда евро. В него войдут системы ПВО, танки, БМП, артиллерийские снаряды.

В Берлине ужесточены меры безопасности

Как сообщает "Радио Свобода", в Берлине беспрецедентные меры безопасности на фоне визита Зеленского.

Перекрыты весь центр города, стоят десятки полицейских машин, а также водометы. Местные журналисты напоминают, что такого не было даже во время визита Обамы во время его президентства.

В Берлине ужесточены меры безопасности: смотрите видео

Зеленский прокомментировал поездку в Берлин

Владимир Зеленский ночью тоже сообщил, что прибыл в Берлин. В своих соцсетях глава государства наметил цель своего визита в столицу Германии.

"Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", – написал лидер Украины.

Зеленский в Берлине встретился с Шольцом и Штайнмайером / Фото ОП

Впоследствии Зеленский сообщил детали своего визита в столицу Германии.

Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо,

– отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Германию за "большую военную, экономическую и финансовую поддержку перед лицом агрессивной войны России".

Зеленский в Берлине: смотрите видео

Зеленский накануне посетил Италию