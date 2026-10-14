Зеленский прибыл в Великобританию для переговоров по вопросам безопасности: в планах – встреча с королем

14 октября Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. У президента запланирована встреча с королем Чарльзом III и мэром Манчестера Энди Бернемом.

Об этом президент Украины написал в своем Telegram.

Подробности визита

Зеленский рассказал, что прибыл в Британию вместе с командой.

На повестке дня у украинской стороны – аудиенция у короля Чарльза III и встреча с премьер-министром Энди Бернемом. Переговоры будут касаться безопасности.

Будем говорить о широком спектре вопросов безопасности. Готовим решения, которые нас усилят,

– заявил глава государства.

Прибытие Зеленского в Британию: смотрите видео

Президент также поблагодарил короля, премьера и Великобританию за поддержку Украины.

Недавние заявления Зеленского

Напомним, Зеленский заявил, что США предупредили Украину о возможном прекращении передачи разведывательных данных. Случиться это может, если Киев и дальше будет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время президент отметил, что в настоящее время обмен разведданными продолжается.

Также украинский лидер заявил, что Кремль продемонстрировал беспрецедентное неуважение Соединенными Штатами. Ведь ночью агрессор целенаправленно атаковали энергетику Украины, несмотря на объявленное Дональдом Трампом "энергетическое перемирие".