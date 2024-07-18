Залужный встретил Зеленского с самолета в Британии: красноречивое фото
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 июля, прибыл в Великобританию. Там его встретил посол Украины Валерий Залужный.
Генерал официально приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 11 июля. Тогда он отметил, что победа Украины в войне с Россией – приоритет его деятельности.
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Президент анонсировал подписание новых соглашений по безопасности
Президент Зеленский во время визита проведет ряд встреч по развитию отношений между Украиной и Великобританией. В частности, он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Глава государства уже анонсировал двусторонние встречи и подписание новых соглашений по безопасности.
Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы. Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности,
– написал Зеленский.
Президент также встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний.
"Подпишем межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсудим будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты", – добавил глава государства.