Об этом президент сообщил в своем телеграмм-канале.
Что известно о визите Зеленского в Великобританию?
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале визита в Великобританию. В программе поездки – встреча с премьер-министром Энди Бернемом, а также с украинскими военными, которые находятся в Британии и, в частности, принимали участие в международных учениях Sea Breeze.
За годы полномасштабной войны мы выстроили самые крепкие отношения за всю историю сотрудничества между Украиной и Великобританией,
– написал глава государства.
Ключевыми темами переговоров станут усиление украинской противовоздушной обороны, безопасность в море, развитие совместного оборонного производства. Президент подчеркнул, что такое сотрудничество укрепляет обороноспособность обоих государств.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Зеленский также поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку Украины, принципиальную позицию и лидерство в помощи украинскому народу.
Будем и дальше продолжать, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и усиливать безопасность наших государств,
– подытожил президент.