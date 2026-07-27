Об этом президент сообщил в своем телеграмм-канале.

Что известно о визите Зеленского в Великобританию?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале визита в Великобританию. В программе поездки – встреча с премьер-министром Энди Бернемом, а также с украинскими военными, которые находятся в Британии и, в частности, принимали участие в международных учениях Sea Breeze.

За годы полномасштабной войны мы выстроили самые крепкие отношения за всю историю сотрудничества между Украиной и Великобританией,

– написал глава государства.

Ключевыми темами переговоров станут усиление украинской противовоздушной обороны, безопасность в море, развитие совместного оборонного производства. Президент подчеркнул, что такое сотрудничество укрепляет обороноспособность обоих государств.

Зеленский также поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку Украины, принципиальную позицию и лидерство в помощи украинскому народу.

Будем и дальше продолжать, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и усиливать безопасность наших государств,

– подытожил президент.