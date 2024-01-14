Зеленский 15 января прибудет в Швейцарию: что известно о визите главы государства

15 января у президента Украины запланирован очередной рабочий визит за границу. Известно, что он прибудет в Швейцарскую Конфедерацию.

Об этом стало известно на странице Офиса Президента в телеграме. Рассказываем, что известно о предстоящем визите Владимира Зеленского в Швейцарию.

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Едет на форум в Давосе

В Офисе Президента отметили, что во время визита глава государства встретится с главами обеих палат парламента. У него также запланированы встречи с лидерами партий и президентом Швейцарии.

А еще он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Известно, что Владимир Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч в рамках своего визита в страну.

Обратим внимание, что Всемирный экономический форум в Давосе будет проходить с 15 по 19 января. Как отмечают на его сайте, Владимир Зеленский выступит в его рамках 16 января.

Известно, что специальное обращение президента Украины будут транслироваться в рамках панели "Достижения безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире". В этой панели также примут участие основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, а также его президент – Берге Бренде.

Накануне в Украину приезжал Риши Сунак. Во время совместной с британским премьером пресс-конференции Владимир Зеленский высказал предположение о предоставлении помощи нашей стране от ЕС и США.

Зеленский о помощи для Украины

По словам главы государства, он смотрит с позитивом по поводу решений о помощи со стороны ЕС и США. Владимир Зеленский подчеркнул, что относительно помощи от Европейского Союза, там есть двусторонние соглашения. Причем есть много позитива от разных государств Европы. В частности, тех, которые не входят в блок.

Если говорить о поддержке в размере 50 миллиардов евро от ЕС, глава государства уверял, что Украина работает над этим. Наше государство стремится к тому, чтобы положительное решение было 1 февраля.

Увидим с вами 1 февраля реальный результат. Точно над этим работаем ежедневно,

– подчеркнул Зеленский.

Что касается помощи от США, то он смотрит на нее с позитивом. По словам Владимира Зеленского, этот позитив значительно больше, чем был в декабре 2023 года. Он считает, что "мы также дожмем до этого результата".