Зеленский прибудет в Берлин и Париж: чего ждать Украине от рабочего визита президента

Владимир Зеленский может посетить Германию и Францию сегодня, 16 февраля. Визиты в страны будут проводиться, чтобы привлечь важную оборонную помощь для нашего государства.

Также рабочий визит президент Украины осуществляет для подписания двусторонних документов о "гарантиях безопасности".

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Что известно о визите Зеленского в Париж и Берлин

По данным издания, Берлин и Париж, вероятно, готовы заключить соответствующие соглашения с Украиной по примеру Лондона ранее в январе. Однако детали документов, которые будут подписаны с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, пока неизвестны.

Подписание двустороннего соглашения между Парижем и Киевом ожидается в Елисейском дворце в столице Франции вечером 16 февраля. Как рассказали французские официальные лица, это соглашение включало экономические и финансовые элементы и не ограничивалось военными.

Логика, стоящая за этим, заключается в поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы заставить российскую агрессию провалиться,

– отметил один французский чиновник.

Также в издании отметили, что Германия в вопросе оборонной помощи Украине настаивает как на европейских, так и на американских партнерах относительно более строгих обязательств по военным поставкам для Киева.

Согласно заявлениям министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин предусматривает 3,5 миллиарда евро на поставки боеприпасов в этом году и поставит в 3 – 4 раза больше в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Кроме этого, в Германии подтвердили, что Зеленский и Шольц подпишут соглашение по безопасности. По словам представителя правительства Германии, во время переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".

Также известно, что после пресс-конференции Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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