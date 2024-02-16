Зеленский прибудет в Берлин и Париж: чего ждать Украине от рабочего визита президента
Источник:Reuters
Владимир Зеленский может посетить Германию и Францию сегодня, 16 февраля. Визиты в страны будут проводиться, чтобы привлечь важную оборонную помощь для нашего государства.
Также рабочий визит президент Украины осуществляет для подписания двусторонних документов о "гарантиях безопасности".
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Что известно о визите Зеленского в Париж и Берлин
По данным издания, Берлин и Париж, вероятно, готовы заключить соответствующие соглашения с Украиной по примеру Лондона ранее в январе. Однако детали документов, которые будут подписаны с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, пока неизвестны.
Подписание двустороннего соглашения между Парижем и Киевом ожидается в Елисейском дворце в столице Франции вечером 16 февраля. Как рассказали французские официальные лица, это соглашение включало экономические и финансовые элементы и не ограничивалось военными.
Логика, стоящая за этим, заключается в поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы заставить российскую агрессию провалиться,
– отметил один французский чиновник.
Также в издании отметили, что Германия в вопросе оборонной помощи Украине настаивает как на европейских, так и на американских партнерах относительно более строгих обязательств по военным поставкам для Киева.
Согласно заявлениям министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин предусматривает 3,5 миллиарда евро на поставки боеприпасов в этом году и поставит в 3 – 4 раза больше в 2024 году по сравнению с 2023 годом.
Кроме этого, в Германии подтвердили, что Зеленский и Шольц подпишут соглашение по безопасности. По словам представителя правительства Германии, во время переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".
Также известно, что после пресс-конференции Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Турне Зеленского по столицам Западной Европы
- Несколько дней назад сообщалось о том, что Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе.
- Уже вечером 15 февраля президент Украины записал свое ежедневное обращение к украинцам в поезде по пути на встречи с международными партнерами. В частности, Зеленский планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры готовятся подписать новые соглашения.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 24 Каналу о том, что во Франции, вероятно, будет подписано важное соглашение для нашего государства. "Что касается посещения Франции, с большой долей вероятности там будет подписано соглашение, начало которому было положено на саммите НАТО в Вильнюсе, о безопасности и о помощи нашей страны с Францией. Что касается Германии – там будет ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности", – отметил Данилов.