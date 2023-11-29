Зеленский встретился с главой Херсонской областной военной администрации Александром Прокудиным. Он доложил Президенту Украины о строительстве укрытий в регионе.
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Зеленский приехал в Херсонскую область
Во время поездки на Юг Украины Владимир Зеленский посетил и прифронтовую Херсонщину. Он заслушал доклад о строительстве укрытий.
Херсон. Доклад о строительстве укрытий. Содержательно. Спасибо всем, кто прилагает усилия для защиты людей!
– сообщил Зеленский в сети.
Владимир Зеленский приехал на Херсонщину: смотрите видео
Как уточнили в Офисе Президента, во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский ознакомился с презентацией развития системы гражданской защиты региона. Он осмотрел наибольшее укрытие, которое обустроили в Херсоне. По словам Прокудина, он оборудован для пребывания 250 человек.
Кроме того, в Херсонской ОВА сообщили, что в области продолжают устанавливать уличные укрытия и габионы, а также планируют продолжить строительство бомбоубежищ в школах и детсадах. Также в регионе продолжается работа по налаживанию системы оповещения населения. Прокудин в докладе сообщил, что особое внимание также уделено защите объектов критической инфраструктуры.
В прифронтовом городе также разрабатывается проект строительства подземного перинатального центра в Херсоне. Как пояснили в ОВА, в этом центре планируется оборудовать родильное и послеродовое отделение, операционные залы и палаты интенсивной терапии, которые будут оснащены новейшим медицинским оборудованием. Более того, запланировано построить подземную городскую клиническую больницу с современными операционными и реанимационным блоком, палатами интенсивной терапии.
В ходе рабочей поездки на Херсонщину Зеленскому передали млечную икону, а также презентовали юбилейную монету, посвященную годовщине деоккупации Херсона.
Рабочая поездка Зеленского на Юг
- В среду, 29 ноября, Президент Украины посетил три южных региона – Одесскую, Николаевскую и Херсонскую. Да, в Одесской области Зеленский заслушал доклады военных, а также вручил награды. Отдельно обсудил вопрос противовоздушной обороны региона. В ходе визита Зеленский также встретился с переселенцами.
- Во время визита в Одесскую область Президент Украины также провел совещание по поводу последствий непогоды на Юге. Он поблагодарил спасателей, коммунальщиков, полицейских и нацгвардейцев, которые оперативно реагировали на вызовы. Кроме того, Зеленский поручил ускорить работу по восстановлению электроснабжения и увеличить количество ремонтных бригад и техники.
- Впоследствии Зеленский также посетил Николаевскую область. Здесь он принял участие в презентации проектов восстановления, реализуемых в рамках патроната Королевства Дания над регионом.