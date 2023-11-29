Зеленский встретился с главой Херсонской областной военной администрации Александром Прокудиным. Он доложил Президенту Украины о строительстве укрытий в регионе.

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Зеленский приехал в Херсонскую область

Во время поездки на Юг Украины Владимир Зеленский посетил и прифронтовую Херсонщину. Он заслушал доклад о строительстве укрытий.

Херсон. Доклад о строительстве укрытий. Содержательно. Спасибо всем, кто прилагает усилия для защиты людей!

– сообщил Зеленский в сети.

Владимир Зеленский приехал на Херсонщину: смотрите видео

Как уточнили в Офисе Президента, во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский ознакомился с презентацией развития системы гражданской защиты региона. Он осмотрел наибольшее укрытие, которое обустроили в Херсоне. По словам Прокудина, он оборудован для пребывания 250 человек.

Кроме того, в Херсонской ОВА сообщили, что в области продолжают устанавливать уличные укрытия и габионы, а также планируют продолжить строительство бомбоубежищ в школах и детсадах. Также в регионе продолжается работа по налаживанию системы оповещения населения. Прокудин в докладе сообщил, что особое внимание также уделено защите объектов критической инфраструктуры.

В прифронтовом городе также разрабатывается проект строительства подземного перинатального центра в Херсоне. Как пояснили в ОВА, в этом центре планируется оборудовать родильное и послеродовое отделение, операционные залы и палаты интенсивной терапии, которые будут оснащены новейшим медицинским оборудованием. Более того, запланировано построить подземную городскую клиническую больницу с современными операционными и реанимационным блоком, палатами интенсивной терапии.

В ходе рабочей поездки на Херсонщину Зеленскому передали млечную икону, а также презентовали юбилейную монету, посвященную годовщине деоккупации Херсона.

Рабочая поездка Зеленского на Юг