Зеленський зустрівся з головою Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним. Він доповів Президенту України про будівництво укриттів у регіоні.

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Зеленський приїхав на Херсонщину

Під час поїздки на Південь України Володимир Зеленський завітав й у прифронтову Херсонщину. Він заслухав доповідь щодо будівництва укриттів.

Херсон. Доповідь щодо будівництва укриттів. Змістовно. Дякую всім, хто докладає зусиль для захисту людей!

– повідомив Зеленський у мережі.

Володимир Зеленський приїхав на Херсонщину: дивіться відео

Як уточнили в Офісі Президента, під час робочої поїздки до Херсонської області Зеленський ознайомився з презентацією розбудови системи цивільного захисту регіону. Він оглянув найбільше укриття, яке облаштували у прифронтовому Херсоні. За словами Прокудіна, його обладнано для перебування 250 людей.

Крім того, у Херсонській ОВА повідомили, що в області продовжують встановлювати вуличні укриття та габіони, а також планують продовжити будівництво бомбосховищ у школах і дитсадках. Також в регіоні триває робота над налагодженням системи оповіщення населення. Прокудін у доповіді повідомив, що особливу увагу також приділено захисту об'єктів критичної інфраструктури.

У прифронтовому місті також розробляють проєкт будівництва підземного перинатального центру в Херсоні. Як пояснили в ОВА, у цьому центрі планують обладнати пологове та післяпологове відділення, операційні зали й палати інтенсивної терапії, які будуть оснащені новітнім медичним обладнанням. Ба більше, заплановано побудувати підземну міську клінічну лікарню із сучасними операційними та реанімаційним блоком, палатами інтенсивної терапії.

Під час робочої поїздки на Херсонщину Зеленському передали чумацьку ікону, а також презентували ювілейну монету, присвячену річниці деокупації Херсона.

Робоча поїздка Зеленського на Південь