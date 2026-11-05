Украина может производить в разы больше дронов, чем позволяет финансирование, – Зеленский

Украина способна производить в разы больше дронов, чем позволяет финансирование, и наращивает совместное производство. 5 ноября Владимир Зеленский призвал иностранные государства присоединиться к формату безопасности Drone Deals.

Согласно трансляции выступления Президента на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита, наряду с беспилотной авиацией решающую роль на поле боя играют современные средства радиоэлектронной борьбы.

Что сказал Зеленский о производстве дронов?

По словам главы государства, оборонный комплекс страны уже освоил разработку высокоэффективных технологий, однако внутренние финансовые возможности ограничивают темпы их масштабного производства.

"Современные системы радиоэлектронной борьбы не менее важны. В Украине мы научились их производить и можем выпускать в разы больше дронов, чем у нас сейчас есть денег, чтобы за них заплатить", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Совместные предприятия и передача оборонных технологий

Украинская сторона уже активно развивает совместные производственные мощности с иностранными союзниками для быстрого удовлетворения потребностей войск.

Киев готов не только привлекать инвестиции, но и делиться собственным практическим боевым опытом и предоставлять готовые инженерные решения партнерам.

"Мы готовы делиться нашим опытом, нашими технологическими системами, которые мы разработали. У нас есть формат под названием Drone Deals. Я приглашаю каждую страну, которая хочет больше безопасности, присоединиться к нам", – заявил президент.

Он также добавил, что сотрудничество в сфере технологий безопасности не ограничивается только соглашениями о беспилотных системах и открыто для других взаимовыгодных направлений.

Вместе с дальнейшими оборонными проектами президент упоминал и о возможности завершения войны. Он подчеркнул, что Россия может прекратить боевые действия, если у Владимира Путина будет такое желание и он выполнит соответствующие условия. Подтверждением тому стала гуманитарная операция в Олешках.