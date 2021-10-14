Торжественную присягу приняли 150 первокурсников Луганского, Запорожского и Криворожского лицеев. Луганский лицей попал на оккупированную территорию, но сейчас активно восстанавливается в свободной Украине с сохранением всех традиций.

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Будущая основа спецподразделений ВСУ

Владимир Зеленский отметил, что в 2014 году, когда началась российская агрессия и война на Востоке Украины, тем, кто принес присягу военного лицеиста, было 7 – 8 лет.

В будущем ученики соответствующих лицеев составят основу спецподразделений Вооруженных сил Украины.



Зеленский на Хортице принял присягу у военных лицеистов / Фото пресс-службы ОП

Обращаясь к лицеистам, президент сказал, что 14 октября они рождаются как будущие защитники Украины.



Присяга на острове Хортица / Фото пресс-службы ОП

Также Владимир Зеленский За боевые заслуги и военное мужество присвоил новые наименования ряду воинских подразделений и вручил боевые флаги:

десантникам;

морским пограничникам;

контрразведке СБУ.



Новые наименования присвоены ряду воинских подразделений / Фото пресс-службы ОП

День защитников и защитниц Украины: коротко