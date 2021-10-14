Урочисту присягу склали 150 першокурсників Луганського, Запорізького та Криворізького ліцеїв. Луганський ліцей потрапив на окуповану територію, але наразі активно відновлюється у вільній Україні зі збереженням усіх традицій.

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Майбутня основа спецпідрозділів ЗСУ

Володимир Зеленський зауважив, що у 2014 році, коли почалася російська агресія і війна на Сході України, тим, хто склав присягу військового ліцеїста, було 7 – 8 років.

У майбутньому учні відповідних ліцеїв складуть основу спецпідрозділів Збройних сил України.



Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів / Фото пресслужби ОП

Звертаючи до ліцеїстів, президент сказав, що 14 жовтня вони народжуються як майбутні захисники України.



Присяга на острові Хортиця / Фото пресслужби ОП

Також Володимир Зеленський за бойові заслуги і військову мужність присвоїв нові найменування низці військових підрозділів та вручив бойові прапори:

десантникам;

морським прикордонникам;

контррозвідці СБУ.



Нові найменування присвоєно низці військових підрозділів / Фото пресслужби ОП

День захисників та захисниць України: коротко