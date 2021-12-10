Зеленский принял верительные грамоты сразу у 8 послов иностранных государств

Украинский президент принял верительные грамоты у послов 8 иностранных государств. Теперь дипломаты могут официально приступить к исполнению своих обязанностей.

Глава государства обратился к вновь назначенным послам. Он пожелал им крепкого здоровья, успехов на дипломатическом поприще и выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества между странами.

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​Босния и Герцеговина, Беляна Гутич-Белица

Обращаясь к Гутич-Белице, глава государства отметил значительный вклад наших военных в стабилизацию ситуации безопасности в Боснии и Герцеговине. Президент надеется, что работа госпожи посла поможет активизировать диалог со страной на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что поддержка Сараева в вопросах территориальной целостности Украины очень важна.

Шри-Ланка, Мохаммед Ризви Хассен

Зеленский подчеркнул, что Шри-Ланка является важным партнером для Украины в Южной Азии. Политик отметил, что нужно укреплять двустороннюю договорно-правовую базу между странами. По его словам, говорится, в частности, о заключении соглашения по защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

Доминикана, Франсиско Альберто Карабальо Нуньес

Украинский лидер подчеркнул, что видит большие перспективы для развития всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с Доминиканской Республикой. Якобы она является одним из ключевых торговых партнеров Украины в Центральной Америке и Карибском бассейне. Говорится, в частности, об энергетической, машиностроительной и агропромышленной сферах.

Зеленский принял у послов верительные грамоты / Фото ОП

Сенегал, Папа Диоп

Зеленский обратил внимание и на то, что важно активизировать двусторонние политические контакты между Украиной и Сенегалом. Президент призвал к расширению сотрудничества в различных сферах. Он заверил, что Киев готов к реализации совместных инфраструктурных проектов и сотрудничества в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

Новая Зеландия, Алана Роуз Хадсон

Украинский лидер поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Веллингтона. Он высоко оценил, в частности, решение поддержать инициативу Крымской платформы и присоединиться к совместной декларации ее участников. Зеленский надеется, что страны будут продолжать сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, туризма и ІТ.

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Грузия, Георгий Закарашвили

С грузинским дипломатом глава государства обсудил необходимость тесной координации при подготовке к саммиту Восточного партнерства. Он состоится в бельгийском Брюсселе уже 15 декабря этого года, в частности – в формате "Ассоциированного трио". Политик обратил внимание на то, что Закарашвили имеет опыт работы в Украине. Кроме этого, призвал провести в 2022 году первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Япония – Кунинори Мацуду

Глава государства поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета Украины. Он подчеркнул, что Киев и Токио объединяют фундаментальные демократические ценности. Зеленский обсудил с послом экономическое сотрудничество между странами и реализацию важных инфраструктурных проектов. Вспоминал, например, о Бортнической станции аэрации в Киеве.

Алжир – Джигад Эддин Белькас

В разговоре с Белькасом президент отметил, что Украина заинтересована развивать отношения с Алжиром в разных направлениях. Официальный Киев готов поставлять в Алжир украинскую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Кроме этого, говорилось и о перспективах сотрудничества в энергетике, образовании и медицине. Говорили и о возможности экспорта украинской аграрной продукции.