Зеленский присвоил Андрею "Джусу" Пильщикову звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову звание Героя Украины посмертно. Такое решение лидер принял накануне Дня защитников и защитниц Украины.

О присвоении звания летчику стало известно из из указа, обнародованном на сайте Офиса президента. Заметим, что "Джус" погиб еще 25 августа 2023 года в результате столкновения двух военных самолетов.

Смотрите также Вы – наша гордость, защита и отвага: Зеленский произнес мощную речь ко Дню защитников

Зеленский присвоил "Джусу" звание Героя Украины

О присвоении военному летчику Андрею Пильщикову звания Герой Украины свидетельствует указ президента №658/2024, датированный накануне, 30 сентября.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с празднованием ордена "Золотая Звезда" Пильщикову Андрею Борисовичу – майору (посмертно),

– говорится в указе.

Как погиб "Джус"

Еще 25 августа 2023 во время выполнения боевого задания в небе около Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, среди которых был и Андрей Пильщиков, известный в целом по позывному "Джус".

Он служил лётчиком истребителя МиГ-29. С началом полномасштабной войны защищал небо Украины, участвовал в воздушной обороне Киева. "Джус" неоднократно давал интервью западным СМИ, в частности The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News, где призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.