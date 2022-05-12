В общей сложности глава государства наградил 269 бойцов ВСУ. Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения 12 мая, сообщает 24 канал.

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Зеленский наградил украинских защитников

Президент рассказал, что 12 мая подписал указы о награждении украинских защитников.

Звание Героя Украины присвоено полковнику Качуру Роману Владимировичу, командиру 55-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск,

– заметил Зеленский.

Государственные награды получили 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 14 – посмертно.

"Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины! Вечная память каждому и каждой, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!", – подытожил глава государства.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух поздравил Качура с наградой. Он отметил, что полковнику присвоили звание Героя за мужество и самоотверженные действия, которые он проявил в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также президент вручил защитнику орден "Золотая Звезда".

"Поздравляем лично Романа Качура и выражаем уважение и восхищение артиллеристам Украины, которые известны своими подвигами на весь мир!", – отметил Старух.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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ВСУ мастерски уничтожают врага: последние новости

На Запорожье украинские защитники ликвидировали 21 оккупанта, а еще 28 россиян получили ранения. Кроме этого, бойцы ВСУ превратили в металлолом много вражеской техники.

С помощью ракетно-артиллерийского вооружения наши воины на Юге обезвредили 23 российских военных. Также они поразили 2 вражеских танка и 2 БМП, а также уничтожили склад боеприпасов.

Оккупанты 11 мая совершили 5 атак на Востоке. Однако все их потуги завершились лишь значительными потерями. Украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать более 200 российских военных и много вражеской техники.

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