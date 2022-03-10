Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, 6 – посмертно

Звание Героя Украины Зеленский присвоил 14 украинским военным. 6 из них – уже посмертно.

Президент наградил героев орденом "Золотая Звезда". Соответствующий указ был опубликован на сайте ОП 10 марта.

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Звание Героя Украины присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге,

– говорится в указе.

Звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Блохе Юрию Игоревичу – младшему лейтенанту.

Волкову Евгению Владимировичу – младшему сержанту.

Ивашко Андрею Александровичу – старшему сержанту.

Капичуну Александру Валерьевичу – подполковнику.

Корпану Александру Богдановичу – капитану.

Летуну Андрею Николаевичу – подполковнику.

Всем – посмертно.

Званием Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Бове Евгению Петровичу – майору.

Боечко Василию Васильевичу – капитану.

Морозу Олегу Романовичу – сержанту.

Николюку Виктору Дмитриевичу – генерал-майору.

Пономаренко Вячеславу Анатольевичу – подполковнику.

Самофалову Валерию Михайловичу – матросу.

Ходе Леониду Алексеевичу – полковнику.

Яковенко Александру Алексеевичу – подполковнику.



Награда за звание Героя Украины / Фото Минобороны

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