Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, 6 – посмертно

10 марта 2022 , 12:11
Читати новину українською

Источник:

Офис Президента

Звание Героя Украины Зеленский присвоил 14 украинским военным. 6 из них – уже посмертно.

Президент наградил героев орденом "Золотая Звезда". Соответствующий указ был опубликован на сайте ОП 10 марта.

Обратите внимание В Черкасской области простились с 4 военными, погибшими защищая Киев от российских оккупантов

Звание Героя Украины присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге,
– говорится в указе.

Звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • Блохе Юрию Игоревичу – младшему лейтенанту.
  • Волкову Евгению Владимировичу – младшему сержанту.
  • Ивашко Андрею Александровичу – старшему сержанту.
  • Капичуну Александру Валерьевичу – подполковнику.
  • Корпану Александру Богдановичу – капитану.
  • Летуну Андрею Николаевичу – подполковнику.

Всем – посмертно.

Званием Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • Бове Евгению Петровичу – майору.
  • Боечко Василию Васильевичу – капитану.
  • Морозу Олегу Романовичу – сержанту.
  • Николюку Виктору Дмитриевичу – генерал-майору.
  • Пономаренко Вячеславу Анатольевичу – подполковнику.
  • Самофалову Валерию Михайловичу – матросу.
  • Ходе Леониду Алексеевичу – полковнику.
  • Яковенко Александру Алексеевичу – подполковнику.


Награда за звание Героя Украины / Фото Минобороны

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на утро 10 марта

 

Автор: Марта Кушка