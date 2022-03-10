Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, 6 – посмертно
Источник:Офис Президента
Звание Героя Украины Зеленский присвоил 14 украинским военным. 6 из них – уже посмертно.
Президент наградил героев орденом "Золотая Звезда". Соответствующий указ был опубликован на сайте ОП 10 марта.
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Звание Героя Украины присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге,
– говорится в указе.
Звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- Блохе Юрию Игоревичу – младшему лейтенанту.
- Волкову Евгению Владимировичу – младшему сержанту.
- Ивашко Андрею Александровичу – старшему сержанту.
- Капичуну Александру Валерьевичу – подполковнику.
- Корпану Александру Богдановичу – капитану.
- Летуну Андрею Николаевичу – подполковнику.
Всем – посмертно.
Званием Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- Бове Евгению Петровичу – майору.
- Боечко Василию Васильевичу – капитану.
- Морозу Олегу Романовичу – сержанту.
- Николюку Виктору Дмитриевичу – генерал-майору.
- Пономаренко Вячеславу Анатольевичу – подполковнику.
- Самофалову Валерию Михайловичу – матросу.
- Ходе Леониду Алексеевичу – полковнику.
- Яковенко Александру Алексеевичу – подполковнику.
Награда за звание Героя Украины / Фото Минобороны
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