Украина готовит военную основу к следующей технической встрече с россиянами, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными. Украина готовит военную основу для будущих технических переговоров с россиянами.

Зеленский призвал усиливать давление на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

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Украина готовит военную основу дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное совещание с военными. Присутствовали главнокомандующий Александр Сырский, руководитель генштаба Андрей Гнатов, все разведки и представители Минобороны.

Речь шла об актуальной ситуации на фронте и мероприятия, которые готовит Украина. Обсудили также подготовку военной основы дипломатии для следующей технической встречи с россиянами. Украина работает, чтобы встреча состоялась как можно быстрее.

Наш украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам – реального прекращения огня и установления новой архитектуры безопасности,

– отметил президент.

Поскольку Россия не идет на встречу, на нее нужно усиливать давление. Украина его оказывает военным путем.