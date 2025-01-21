Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленский подчеркнул, что покупка российского газа несовместима с гарантиями безопасности от США.

Смотрите также ЕС планирует окончательно освободить энергетический сектор от российского влияния

К чему Зеленский призвал Европу

Зеленский, говоря о безопасности Европы, подчеркнул важность того, чтобы ни одна европейская страна не зависела от одного поставщика энергоресурсов, особенно от России.

В этом контексте он упомянул заявления президента США Дональда Трампа о намерениях увеличить экспорт энергоносителей.

Президент Украины также призвал европейские страны активнее работать над достижением энергетической независимости в долгосрочной перспективе.

Нельзя продолжать покупать газ у Москвы и одновременно ожидать гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно. Например, премьер-министр Словакии не ищет доступа к американскому газу, но не теряет надежды пользоваться зонтиком безопасности США,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Фицо обвинил словацкую оппозицию в подхалимстве перед Зеленским. Он также пригрозил наложить вето на помощь Украине со стороны ЕС, если транзит российского газа не восстановится.