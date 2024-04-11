Июнь - правильное время, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина, как и другие демократические страны в Европе, заслуживает членства в Европейском союзе и НАТО.
Владимир Зеленский сделал свое заявление во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он отметил, что настало время, когда слова стоит подкрепить реальными действиями.
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Июнь – это время, когда правильно будет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость,
– сказал Зеленский.
Безопасность не имеет альтернативы
Президент подчеркнул, что эти слова касаются также НАТО и призвал страны пригласить Украину в Альянс. По словам Зеленского, приглашение в Альянс может стать реальностью уже в этом году.
Путин хочет уничтожить нас, уничтожить Украину, а затем покорить всех соседей России. Наша безопасность просто не имеет альтернативы. Поэтому нет реальных альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно приглашение в Альянс. Все наши люди и воины заслуживают этого,
– подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что Путин на самом деле не учитывает действия Запада при подготовке своих шагов, а лишь "строит собственный график эскалации".
НАТО и война с Россией: актуальные новости
- В июле в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Генсек Йенс Столтенберг ожидает, что к тому времени союзники примут создание нового фонда поддержки Украины.
- Также Столтенберг отметил – союзники убеждены, что поддержка Украины должна меньше зависеть от краткосрочных добровольных предложений. Нужны более долгосрочные обязательства от НАТО.
- Кроме того, Столтенберг назвал два сценария развития войны России против Украины. Там верят, что Украина может выбить россиян с оккупированных территорий.
- Госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит сказала, что Украина вряд ли получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс во время саммита НАТО в Вашингтоне в этом году. В то же время государства-члены Альянса пришлют "сигнал" Путину в непоколебимой поддержке Украины.