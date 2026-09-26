Россия подвергла Украину массированной атаке: Зеленский призвал Трампа реализовать закон Линдси Грэма

В ночь на 26 сентября в результате российских атак 14 человек получили ранения, еще 2, к сожалению, погибли. Россия цинично наносила удары по жилым домам в Киеве, Запорожье, а также в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Наблюдаются разрушения гражданской инфраструктуры: детский сад в Киеве, лицей в Киевской области, университет в Харькове, объекты энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях. Об этом сообщил президент Зеленский.

Что сказал Зеленский об атаках

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы партнеры не забывали, что российская эскалация происходит каждый день.

Если россияне решили наносить еще более жестокие удары, мир должен принять более решительные меры, чтобы война не распространялась дальше,

– отметил он.

На фоне последних атак президент обратился к Дональду Трампу с просьбой реализовать закон Линдси Грэма в отношении России и всех, кто финансово поддерживает ее войну.

Также он попросил Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен ввести дополнительные европейские санкции против страны-террористки.

"Мы просим всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и в дальнейшем ограничить с террористами любую торговлю, пока Россия не остановит войну. Именно так, совместными ежедневными усилиями, должен приближаться мир", – добавил Зеленский.

К слову, 26 сентября стало известно, что глава государства ввел санкции против лиц, причастных к незаконным "выборам" России на ВОТ Украины. В списке 44 человека.