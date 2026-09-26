Є руйнування цивільної інфраструктури: дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині, університет у Харкові, енергетика на Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині. Про це розповів президент Зеленський.

Що сказав Зеленський про атаки

Зеленський наголосив, що важливо, щоб партнери не забували, що російська ескалація відбувається кожного дня.

Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі,

– зазначив він.

На тлі останніх атак президент звернувся до Дональда Трампа із проханням реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово.

Також він попросив Антоніу Кошту та Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції проти країни-терористки.

"Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну. Саме так, спільними щоденними зусиллями, має наближатися мир", – додав Зеленський.

До слова, 26 вересня стало відомо, що глава держави ввів санкції проти причетних до незаконних "виборів" Росії на ТОТ України. У списку 44 особи.