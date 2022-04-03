Зеленский призвал украинцев поддерживать друг друга – хотя бы теплыми словами

Для поддержки наших Вооруженных Сил, экономики и морального духа каждый из нас должен беречь себя и проявлять внимание к ближайшим.

Это Владимир Зеленский отметил вечером 2 апреля в новом обращении к украинцам, сообщает 24 канал.

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Зеленский отметил, что внимание к близким поддерживает жизненные силы

По словам Президента, каждый и каждая из нас должны продолжать делать все, что могут. Во всех направлениях. Он считает, что таким образом мы поднимаем моральный дух и поддерживаем наших граждан, где бы и кем бы они ни были.

И в мирное время было так, что теплое слово поддерживает жизненные силы. А в военное время это еще важнее. Когда мы можем даже не знать, что человек переживает. Какую потерю. В какой помощи нуждается,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что благодаря разговорам мы можем увидеть, кому нужна помощь и поддержка и иногда даже умение выслушать способно поддержать чью-то жизнь.

Надо быть внимательным к каждому и каждой, кто рядом с вами,

– подытожил он.

Смотрите ночное обращение Зеленского за 2 апреля: