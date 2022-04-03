На цьому Володимир Зеленський наголосив увечері 2 квітня у новому зверненні до українців, повідомляє 24 канал.

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Зеленський зазначив, що увага до близьких підтримує життєві сили

За словами Президента, кожен і кожна з нас мають продовжувати робити все, що можуть. На всіх напрямках. Він вважає, що таким чином ми підіймаємо моральний дух та підтримуємо наших громадян, де б та ким би вони не були.

І в мирний час так було, що тепле слово підтримує життєві сили. А у воєнний час це ще вагоміше. Коли ми можемо навіть не знати, що переживає людина. Яку втрату. Якої допомоги потребує,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що завдяки розмовам, ми можемо побачити, кому потрібна допомога та підтримка й інколи навіть вміння вислухати здатне підтримати чиєсь життя.

Треба бути уважним до кожного й кожної, хто поруч із вами,

– підсумував він.