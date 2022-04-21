Зеленский призвал ввести специальный налог на войну для России
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести специальный налог на войну, прежде всего для России.
Об этом он заявил во время министерской конференции в поддержку Украины, организованной Всемирным банком, передает 24 канал.
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Налог на войну для агрессоров
Предлагаю ввести специальный налог за войну, Россия должна платить за то, что нарушила глобальную стабильность,
– сказал Зеленский.
Он предложил ввести налог на все торговые операции России и российских компаний, а также на все финансовые операции. И все эти средства должны быть направлены на восстановление Украины.
По его словам, этот налог должен быть введен и в будущем для любого агрессора. Он также призвал к немедленной поддержке Украины, чтобы Россия понимала, что не может достичь целей.
Нужно сделать все, чтобы исключить Россию из международных финансовых институций. Любая страна обязана приготовиться к полному разрыву отношений с Россией. Если Россия будет изолирована полностью, она будет избегать войны,
– добавил Зеленский.
Он также призвал провести следующее заседание министерской конференции в Украине, "возможно, в Харькове".
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