Про це він заявив під час міністерської конференції на підтримку України, яку організував Світовий банк, передає 24 канал.

Читайте також: Голови МВФ і Світового банку зустрінуться зі Шмигалем і Марченком

Податок на війну для агресорів

Пропоную запровадити спеціальний податок за війну, Росія повинна платити за те, що порушила глобальну стабільність,

– сказав Зеленський.

Він запропонував ввести податок на всі торгові операції Росії та російських компаній, а також на всі фінансові операції. І всі ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України.

За його словами, цей податок має бути запроваджено і в майбутньому для будь-якого агресора. Він також закликав до негайної підтримки для України, щоб Росія розуміла, що не може досягти цілей.

Потрібно зробити все, щоб виключити Росію з міжнародних фінансових інституцій. Кожна країна має приготуватися до повного розриву відносин із Росією. Якщо Росія буде ізольована повністю, вона уникатиме війни,

– додав Зеленський.

Він також закликав провести наступне засідання міністерської конференції в Україні, "можливо, у Харкові".

Варто подивитися – Тіньков закликав Захід "знайти для Путіна зрозумілий вихід із війни": для чого йому це треба