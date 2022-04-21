Про це він заявив під час міністерської конференції на підтримку України, яку організував Світовий банк, передає 24 канал.
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Податок на війну для агресорів
Пропоную запровадити спеціальний податок за війну, Росія повинна платити за те, що порушила глобальну стабільність,
– сказав Зеленський.
Він запропонував ввести податок на всі торгові операції Росії та російських компаній, а також на всі фінансові операції. І всі ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України.
За його словами, цей податок має бути запроваджено і в майбутньому для будь-якого агресора. Він також закликав до негайної підтримки для України, щоб Росія розуміла, що не може досягти цілей.
Потрібно зробити все, щоб виключити Росію з міжнародних фінансових інституцій. Кожна країна має приготуватися до повного розриву відносин із Росією. Якщо Росія буде ізольована повністю, вона уникатиме війни,
– додав Зеленський.
Він також закликав провести наступне засідання міністерської конференції в Україні, "можливо, у Харкові".
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