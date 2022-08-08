Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем россиянам

россия пытается оккупировать значительную часть территории Украины. Чтобы предотвратить это, президент Владимир Зеленский призвал страны Запада принять превентивные меры, пригрозив запретом на въезд всем гражданам россии.

Зеленский заявил, что запрет на въезд должен затронуть всех россиян

Глава державы подчеркнул, что "важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". Президент Украины заявил, что россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

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В странах Европы ведутся дискуссии по поводу того, чтобы запретить выдачу туристических виз всем россиянам. Бытует мнение, что запрет на въезд для всех россиян несправедлив, поскольку есть те, кто не поддерживает режим владимира путина.

Но Владимир Зеленский четко сказал, что такие отличия не имеют значения. "Какие бы ни были россияне… заставьте их идти в россию", – заявил президент.

Зеленский убежден, что после запрета на въезд россияне "поймут".

Они скажут: "Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли?" Возможно. Население избрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него,

– отметил глава государства.

Украинский президент добавил, что только запретом на въезд можно повлиять на путина.

"Ты говоришь всему миру, что он должен жить по твоим правилам. Тогда иди и живи там. Это единственный способ повлиять на путина", – сказал он.

Свое заявление Зеленский сделал на фоне того, что Россия 11 сентября планирует провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины, в частности, на Запорожье и в Херсонской области. Президент Украины предупредил россию, что псевдореферендум поставит крест на мирных переговорах.

Финляндия может ограничить выдачу туристических виз для россиян

В Финляндии ведутся дискуссии по поводу того, чтобы прекратить выдачу туристических виз россиянами. Причина в том, что россияне используют шенгенские визы для въезда в другие страны ЕС и обходят режим санкций.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что россиянам следует ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне, информирует yle.fi.

Когда россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это неправильно,

– сказала Санна Марин.

Эстония уже готовит предложения для Евросоюза, чтобы прекратить выдачу виз россиянам.

В то же время в Европейской комиссии заявили, что не могут принять решение о полном запрете виз для граждан россии. В Еврокомиссии объяснили, что такие меры могут принимать самостоятельно государства-члены ЕС.

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