Президент Украины предостерег жителей, в частности, Херсонщины и Запорожья. Об этом Зеленский сказал во время вечернего обращения 21 апреля.

Важно Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие, – Зеленский обратился к украинцам