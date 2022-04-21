Президент Украины предостерег жителей, в частности, Херсонщины и Запорожья. Об этом Зеленский сказал во время вечернего обращения 21 апреля.
Важно Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие, – Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский призвал южан очень внимательно относиться к информации, которую они предоставляют российским оккупантам. В частности, когда последние просят заполнить "анкеты".
Президент Украины предостерег жителей, в частности, Херсонщины и Запорожья. Об этом Зеленский сказал во время вечернего обращения 21 апреля.
Важно Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие, – Зеленский обратился к украинцам