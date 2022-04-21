Президент України застеріг жителів зокрема Херсонщини та Запоріжжя. Про це Зеленський сказав під час вечірнього звернення 21 квітня.

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Людям з окупованих територій треба обережно надавати дані ворогам

Закликаю мешканців південних районів України – в Херсонській та Запорізькій областях – дуже уважно ставитись до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що вороги збирають дані суто для того, щоб просто "переписати" людей, які живуть на певній території, як вони кажуть.

Президент зауважив, що й не для того, щоб дати якусь гуманітарну допомогу.

"Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий "референдум", якщо надійде команда з Москви реально влаштувати таку виставу. І це – реальність. Будьте обережні", – попередив Президент України.

До речі, Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що Росія планує провести "референдум" на Херсонщині 1 травня.

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