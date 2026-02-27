"Обсудить все вопросы": Зеленский пригласил Фицо в Киев

Прямо сейчас Владимир Зеленский общается с премьером Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Какие темы обсуждают лидеры?

В пятницу, 27 февраля, в 13:44 в Офисе президента Украины сообщили, что в эти минуты продолжается разговор украинского лидера Зеленского и премьера Словакии Фицо.

Известно, что во время разговора Зеленский пригласил Фицо в Киев, чтобы лично обсудить все вопросы между государствами.

– добавили в ОП.

К слову, разговор между лидерами состоялся на фоне напряжения в двусторонних отношениях. Словакия требует возобновления транзита российской нефти нефтепроводом "Дружба", который проходит по территории запада Украины и был поврежден в результате российских обстрелов. В то же время украинская сторона объясняет, что для восстановления инфраструктуры нужно много времени.



Кроме того, недавно премьер Словакии и глава Венгрии договорились создать совместную двустороннюю комиссию, которая должна была проверить состояние поврежденного Россией нефтепровода. Поэтому Орбан призвал украинского лидера предоставить инспекторам из ЕС доступ к трубопроводу.

