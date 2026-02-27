"Обсудить все вопросы": Зеленский пригласил Фицо в Киев
- Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев для обсуждения всех имеющихся вопросов.
- Словакия требует возобновления транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба", который был поврежден из-за российских обстрелов, а Украина указывает на необходимость времени для восстановления инфраструктуры.
Прямо сейчас Владимир Зеленский общается с премьером Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Какие темы обсуждают лидеры?
В пятницу, 27 февраля, в 13:44 в Офисе президента Украины сообщили, что в эти минуты продолжается разговор украинского лидера Зеленского и премьера Словакии Фицо.
Известно, что во время разговора Зеленский пригласил Фицо в Киев, чтобы лично обсудить все вопросы между государствами.
– добавили в ОП.
К слову, разговор между лидерами состоялся на фоне напряжения в двусторонних отношениях. Словакия требует возобновления транзита российской нефти нефтепроводом "Дружба", который проходит по территории запада Украины и был поврежден в результате российских обстрелов. В то же время украинская сторона объясняет, что для восстановления инфраструктуры нужно много времени.
Кроме того, недавно премьер Словакии и глава Венгрии договорились создать совместную двустороннюю комиссию, которая должна была проверить состояние поврежденного Россией нефтепровода. Поэтому Орбан призвал украинского лидера предоставить инспекторам из ЕС доступ к трубопроводу.
Фицо пригрозил Киеву: что известно?
В ответ на прекращение транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" Роберт Фицо пригрозил Киеву остановить аварийные поставки электроэнергии из Словакии. Фицо отметил, что такое решение является "взаимным шагом", который не нарушает международных обязательств.
В то же время в Укрэнерго объяснили, что такое решение Словакии никак не повлияет на ситуацию в энергосистеме Украины. В компании отметили, что обращались за помощью к Братиславе более чем месяц назад и в ограниченных объемах.
Также известно, что по состоянию на 24 февраля документов о прекращении действия договора от словацкого системного оператора SEPS в Укрэнерго не поступало.