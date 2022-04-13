Зеленский прокомментировал информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Мариуполь. Президент Владимир Зеленский отметил, что пока рано говорить, что враги применили именно химическое оружие, ведь нужно провести расследование.

Также Зеленский упомянул неоднократные угрозы российских пропагандистов применить химическое оружие в Украине, сообщает 24 канал. Он считает, что мир должен отреагировать на это.

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Пока невозможно на 100% установить применение химического оружия в Мариуполе

Президент отметил, что сообщения о применении против защитников Мариуполя боеприпаса с отравляющим веществом воспринимают с особым вниманием. По его словам, пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, какое именно это было вещество. Ведь в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и анализ.

Но, учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов относительно применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас.

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что мир должен реагировать на подобные угрозы оккупантов превентивно. Ведь после применения оружия массового поражения любое реагирование ничего не изменит. По словам Зеленского, это будет выглядеть только унижением для демократического мира.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:​

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