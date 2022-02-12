Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе"

Владимир Зеленский отреагировал на сообщения СМИ, что вторжение России может начаться уже на следующей неделе. Президент заявил, что Украина должна рассчитывать на своих военных и своих граждан.

Президент 12 февраля прибыл на Херсонщину. Там на границе с оккупированным Крымом проходят зрелищные учения МВД, сообщает 24 канал.

Заметьте Угроза вторжения России: какие страны призвали своих граждан покинуть Украину

Зеленский во время разговора с журналистами прокомментировал тревожные сообщения СМИ. Украинский лидер подчеркнул: сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны России.

Если есть какая-то дополнительная информация по стопроцентному вторжению России в Украину, начиная с 16 февраля, давайте нам эту информацию,

– заметил Зеленский.

В то же время Украина должна быть готова в любой день. Зеленский заявил, что работа в ежедневном режиме продолжается. Украина благодарна всем за помощь. В частности, разведкам других стран.

Дипломатия – единственный путь к деэскалации

Зеленский рассказал о ежедневной работе на дипломатическом уровне. Украинская сторона убеждена: дипломатия – это единственный путь к деэскалации и деоккупации.

Зеленский подчеркнул, что полномасштабной войны в Украине на сегодня нет.

Да, украинская сторона получает много различной информации и благодарна странам за помощь. В то же время у нас также есть разведчики, которые работают не хуже, чем их иностранные коллеги. Зеленский заверил, что в Киеве анализируют всю полученную информацию.

Украина готова к решительным действиям

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Темой разговора стало совместное противодействие стран угрозам со стороны России.

Блинкен заявил,что США не будут ограничиваться только безопасностью. В частности, они окажут Украине усиленную экономическую поддержку.

Кулеба заверил: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите.

Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе": смотрите видео

Зеленский призвал иностранных журналистов четче переводить его слова.