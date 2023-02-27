Освобождением Крыма поставим историческую точку, – Зеленский
Украина 26 февраля отмечала День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Защитники вернут полустров домой
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 февраля, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что необходимо информационно и другими способами доказывать – Украина никого не покинет.
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"Всех своих и все свое мы вернем из российской неволи. В 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим историческую точку в любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал", – подчеркнул Зеленский.
Обратите внимание – полное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Заявление Госдепа о Крыме
Спикер Госдепартамента Нед Прайс отметил, что ровно 9 лет назад Россия ворвалась в Украину и захватила Крым. Это нарушение международного права и суверенитета Украины.
Соединенные Штаты приветствуют усилия Крымской платформы, направленные на сосредоточение глобального внимания на продолжении российской оккупации. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией. Крым – это Украина, – заявил Прайс.
Что происходит в оккупированном Крыму: последние новости
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что враг увеличил количество живой силы в Крыму. Они привезли массовки, чтобы строить фортификационные сооружения.
- Партизаны в Севастополе 24 февраля подняли сине-желтое знамя.
- Радиостанции пропагандистов в Крыму 24 февраля показали обращение главы разведки Кирилла Буданова.