Освобождением Крыма поставим историческую точку, – Зеленский

Украина 26 февраля отмечала День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Защитники вернут полустров домой

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 февраля, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что необходимо информационно и другими способами доказывать – Украина никого не покинет.

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"Всех своих и все свое мы вернем из российской неволи. В 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим историческую точку в любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал", – подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание – полное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Заявление Госдепа о Крыме

Спикер Госдепартамента Нед Прайс отметил, что ровно 9 лет назад Россия ворвалась в Украину и захватила Крым. Это нарушение международного права и суверенитета Украины.

Соединенные Штаты приветствуют усилия Крымской платформы, направленные на сосредоточение глобального внимания на продолжении российской оккупации. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией. Крым – это Украина, – заявил Прайс.

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