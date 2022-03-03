Мы теряем некоторые городки, – Зеленский о захвате территории Украины

Владимир Зеленский высказался о потери контроля Украины на определенных территориях. Он заявил, что у государства действительно есть некоторые новые места, где зашли оккупанты.

Об этом президент сообщил в своем большом интервью на 8-й день масштабной российско-украинской войны, информирует 24 канал. По его словам, на любых территориях сложно, когда туда заходит российский оккупант.

К теме Зеленский на 8 день войны дал большое интервью: главные тезисы

Оккупантам помогают диверсанты, которые были готовы

Зеленский не стал скрывать факт новой оккупации. Он отметил, что определенные места отбиваются, а некоторые нет.

Где-то отбиваются эти места, где-то нет. Там, где их в десять раз больше мы теряем такие моменты. Мы теряем некоторые городки. Это правда,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский сказал, что новая оккупация вызвана тем, что работают не просто российские захватчики, но и работают внутри диверсионно-разведывательные группы.

"За год до этого эти люди уже арендовали квартиры, чтобы когда начали эту операцию, они уже внутри начинали оккупационные действия", – рассказал президент.

Большое интервью Зеленского на 8 день войны: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!