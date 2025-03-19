Зеленский прокомментировал предложение Трампа получить в собственность украинские электростанции

Во время телефонного разговора с Зеленским Трамп предложил передать АЭС в собственность США. Президент впервые публично прокомментировал эту идею.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Зеленский подтвердил, что Трамп интересовался Запорожской АЭС

Украинский гарант объяснил, что они с Трампом говорили исключительно о Запорожской АЭС, которая сейчас находится под временной оккупацией. По его словам, они обсуждали, сможет ли Украина восстановить эту станцию.

Я сказал, что только станции недостаточно, потому что должна быть правильная инфраструктура, должно быть водоснабжение, технический персонал и много других шагов, которые необходимы для того, чтобы станция стала рентабельной через 1,5-2 года. Она должна приносить электричество, особенно для людей,

– добавил гарант

Зеленский отметил, что Трамп спросил, будет ли понимание украинской власти, что США может восстановить ЗАЭС.

"Я ответил, что да, если будет возможность модернизировать, вкладывать деньги и тому подобное. Мы готовы обсудить это. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под контролем "патриотов" (россиян – 24 Канал), – подчеркнул Зеленский.

Заметим, что во время брифинга президент ответил, требуют ли США от Украины шагов для прекращения огня. Зеленский рассказал, что Трамп не давил на него, а нынешний разговор был едва ли не самым предметным за все время. Американская сторона подала сигналы об энергетической тишине – не бить по энергетике обеих стран.