"Это не мирный план – это ультиматум": Зеленский высказался о российском "меморандуме"

Президент Владимир Зеленский высказался о так называемом российском "предложении мира". По его словам, это не план прекращения войны, а четко сформулированный ультиматум.

Он противоречит Конституции Украины, международному праву и воле украинского народа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для американского телеканала Newsmax.

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Что сказал Зеленский о "мирном плане" Путина

Украинский глава государства говорит, что Россия написала так называемое предложение и она четко понимает, что все написанное не соответствует желанию украинцев. Зеленский отмечает, что это не мирный план – это ультиматум, который написан так, чтобы Украина никогда не смогла его выполнить.

Президент добавляет, что такие же условия россияне выдвигали в 2022 году, когда стояли под Киевом, только с учетом того, что все же прошло три года и есть изменения.

Он подчеркивает, что Россия является агрессором, ведь именно она напала на Украину. По словам президента, компромиссом является даже то, что украинская сторона садится за стол переговоров с убийцами и о чем-то договаривается.

Украина показывала, что готова на все ради мира. Но на все, кроме капитуляции. Скажем честно, что такое прекращение огня, если не просто прекращение огня? Почему должны быть условия для прекращения огня?

– говорит Зеленский.

Он также добавляет, что нельзя говорить о защите русскоязычных людей, потому что русские убивали преимущественно именно на востоке страны – там, где было большинство тех русскоязычных людей, которые жили в Украине.

Кроме этого, президент вспомнил о церкви. Он заявил, что вера – это воля человека. Однако Путин "залезает просто под самый колокол и говорит, кому как креститься", рассказывает, с каким уважением надо относиться к русской церкви, тогда как этот вопрос даже не является государственным – это вопрос церкви.

Напомним, что ранее российские СМИ опубликовали российский "меморандум" об окончании войны, который Москва передала Киеву. Тогда россияне предложили циничные варианты прекращения огня.