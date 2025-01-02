Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира и Елены Зеленских.

Смотрите также Об условиях мира, гарантиях безопасности и силе Трампа: главное из интервью с супругами Зеленских

Что Зеленский думает о случаях СЗЧ в Силах обороны

СЗЧ не увеличивается. СЗЧ в 2024 году увеличилось. А с октября месяца, или с сентября, оно уменьшилось. Это факт,

– говорит Зеленский.

Президент отметил, что долгая война – это долгая война. Он отмечает, что люди, которые стоят, устают. Однако возникает вопрос процента уставших из всей армии.

Владимир Зеленский отмечает, когда люди устают, идет увеличение ротаций благодаря резервам. Однако в Украине сейчас не так много резервов, поскольку еще не все доехало, чтобы их укомплектовать.

Также в интервью Владимир Зеленский высказался о "справедливом мире" для Украины. Президент отметил, что его не стоит разделять с понятием "победа". Мир не означает, что России подарят украинские территории и независимость.