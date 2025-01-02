Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських.

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Що Зеленський думає про випадки СЗЧ в Силах оборони

СЗЧ не збільшується. СЗЧ у 2024 році збільшилося. А з жовтня місяця, або з вересня, воно зменшилося. Це факт,

– каже Зеленський.

Президент зазначив, що довга війна – це довга війна. Він наголошує, що люди, які стоять, втомлюються. Однак постає питання відсотка втомлених зі всієї армії.

Володимир Зеленський зазначає, коли люди втомлюються, відбувається збільшення ротацій завдяки резервам. Однак в України зараз не так багато резервів, оскільки ще не все доїхало, аби їх укомплектувати.

Також в інтерв'ю Володимир Зеленський висловився про "справедливий мир" для України. Президент зауважив, що його не варто розділяти з поняттям "перемога". Мир не означає, що Росії подарують українські території та незалежність.