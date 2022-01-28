Зеленский прокомментировал снимки с дронов, которые часто распространяют иностранные СМИ

Владимир Зеленский заявил, что спутниковые снимки не позволяют оценивать наращивание войск России возле украинских границ. Однако профессионалы оценивают ситуацию глубже.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга для иностранных СМИ. Он подтвердил, что украинские и американские спецслужбы делятся между собой информацией.

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Однако Зеленский отметил, что характер перехвата информации может быть разным.

Если вы будете видеть только спутниковую информацию, вы можете увидеть, например, увеличение количества войск. И не можете точно оценить: это увеличение войск, это устрашение, это атака или это ротация войск,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что украинские профессионалы оценивают ситуацию глубже.

Владимир Зеленский о снимках с дронов

"Иногда мы видим, как переодевают людей, иногда мы видим, как люди пришли и поставили палатки, чтобы показать, что несколько бригад пришли на границу, а потом видим, что в этих палатках нет жизни, то есть по-тихому вывезли людей", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, на данный момент продолжается психологический нарратив со стороны, например России и сепаратистов – психологический, запугивание. "Это происходит очень часто", – резюмировал он.

Брифинг Владимира Зеленского: смотрите видео