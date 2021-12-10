Зеленский прокомментировал стычку премьера и президента Хорватии из-за "визита-шарлатанства"
Источник:твитер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский прокомментировал стычку своего хорватского коллеги с премьер-министром из-за визита в Киев. Глава государства резко раскритиковал главу Хорватии.
Заявление хорватского президента возмутило Владимира Зеленского. В то же время глава государства назвал визит премьер-министра Хорватии в Киев поддержкой.
Что этому предшествовало Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину
Президент резко ответил хорватскому коллеге
Владимир Зеленский убежден, что Зорану Милановичу легко делать заявления о "шарлатанстве", поскольку под границами Хорватии нет вражеских войск.
Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы,
– заявил Зеленский.
Визит премьер-министра Хорватии: главное
- Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыл в Украину с официальным визитом, в рамках которого посетил Киев и Львов.
- Президент Хорватии назвал визит чиновника в Украину "шарлатанством" и заявил, что Пленкович "первый убежит в Брюссель" в случае обострения конфликта между Украиной и Россией.
- Сам Пленкович считает реакцию Милановича успехом и убежден, что делает правильно.
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