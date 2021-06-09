Хорошо, что гремит гром, а не выстрелы, – Зеленский на передовой об уменьшении обстрелов

Владимир Зеленский 9 июня посетил наших военных на передовой. Президент побывал на украинских позициях, которые расположены в 700 метрах от врага.

Глава государства провел встречу с защитниками Украины и ознакомился с оперативной обстановкой на фронте.

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Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов – они значительно снизилась за последние 7 – 10 дней. Тем не менее есть провокации и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава Богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы,

– сказал он.

Президент отметил, важно видеть, что бойцы ВСУ хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются.

Владимир Зеленский отметил высокий боевой дух наших воинов. По его словам, их лица всегда излучают спокойствие и героизм.

Впечатления от визита на передовую – всегда очень позитивные – от того, как выглядят наши бойцы, от их взглядов, глаз – мужчин и женщин, офицеров и обычных солдат,

– отметил глава государства.

Посетить воинов – это честь

Он отметил, что госслужащие и депутаты должны чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственных шагов.

Посещение наших защитников – это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью,

– добавил президент.

Кроме этого, Владимир Зеленский вручил бойцам государственные награды, ценные подарки и пообедал вместе с ними в солдатской столовой.

Глава государства подытожил: "Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждого военного за то, что каждый день защищаете Украину. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев".

За прошедшие сутки, 8 июня, оккупанты на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. К счастью, потерь среди наших защитников не было. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Зеленский посетил украинских воинов на передовой / Фото Офиса Президента