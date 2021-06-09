Глава держави провів зустріч зі захисниками України та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.

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Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів – вона значно знизилась за останні 7 – 10 днів. Проте, є провокації і, на жаль, бувають бойові втрати. Однак слава Богу, що зараз гримить грім, а не постріли,

– сказав він.

Президент зауважив, важливо бачити, що бійці ЗСУ добре озброєні та забезпечені всім необхідним, а також розуміти, у чому вони мають потребу.

Володимир Зеленський також відзначив високий бойовий дух наших воїнів. За його словами, їхні обличчя наших завжди випромінюють спокій та героїзм.

Враження від візиту на передову завжди дуже позитивні – від того, як виглядають наші бійці, від їхніх поглядів, очей – чоловіків і жінок, офіцерів і звичайних солдатів,

– зазначив глава держави.

Відвідати воїнів – це честь

Він наголосив, що держслужбовці та депутати мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

Відвідання наших захисників – це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю,

– додав президент.

Окрім цього, Володимир Зеленський вручив бійцям державні нагороди, цінні подарунки та пообідав разом з ними у солдатській їдальні.

Глава держави підсумував: "Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв".

Зверніть увагу! Минулої доби, 8 червня, окупанти на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. На щастя, втрат серед наших захисників не було. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Зеленський відвідав українських воїнів на передовій / Фото Офісу Президента