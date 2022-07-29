Это было сознательное военное преступление, – Зеленский об ударе россиян по Оленовке

россияне совершили сознательное массовое убийство пленных. Это был террористический акт, в котором враг подло пытался обвинить ВСУ.

российские оккупанты совершили террористический акт против пленных в Оленовке. Они не только совершили подлое и ужасное массовое убийство, чтобы уничтожить доказательства военных преступлений, но и пытались убедить весь мир, что все произошло из-за "обстрела ВСУ", который придумали их пропагандисты.

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Массовое убийство пленных в Оленовке – это террористический акт

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам рассказал, что убийство пленных в Оленовке – сознательное военное преступление.

Он напомнил, что когда героические защитники "Азовстали" согласились сложить оружие и выйти с завода, ООН и Международный комитет Красного Креста гарантировали им жизнь и здоровье. Теперь они должны реагировать, ведь россияне подло и сознательно убили более 50 из них.

Должно быть четкое юридическое признание россии государством – спонсором терроризма. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки – решение необходимо, необходимо сейчас. россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в мире сегодня. Это – факт,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что украинские дипломаты проинформировали весь цивилизованный мир о том, что произошло на самом деле, поэтому им не удастся никого обмануть.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам