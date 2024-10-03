Зеленский прокомментировал выход украинских воинов из Угледара

Ситуация на фронте остается непростой. Владимир Зеленский прокомментировал решение выйти из Угледара.

Украинские военные 2 октября вышли из Угледара. Перед этим россияне активизировали усилия по его захвату.

Смотрите также Россияне делают "клешни" вокруг Угледара и Селидово: как изменилась линия фронта за неделю

Люди – наивысший приоритет

Зеленский во время пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте отметил, что безопасность людей является главным для украинской стороны. Также он в очередной раз напомнил, что Украине нужно разрешение на удары дальнобойным оружием, чтобы не приходилось отступать.

Без соответствующего оружия мы не можем остановить Россию, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все, разрушает позиции наших бойцов. Им надо сохранить свою жизнь, потому что они главнее, чем любые застройки,

– подчеркнул президент.

Ситуация на поле боя остается напряженной. Россияне не оставляют попыток захватить новые территории и вернуть контроль над уже утраченными позициями.