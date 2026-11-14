Кандидатов на должность генерального прокурора нет, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский пока не определился с кандидатурой на должность генерального прокурора Украины. В настоящее время обязанности руководителя Офиса генерального прокурора исполняет Антон Ковальский.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что ответил Зеленский на заявления Кравченко?

Зеленский отметил, что не следит за заявлениями уже бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, который уехал за границу.

У Кравченко ничего не читал. Во-первых, нет времени читать художественную литературу. Он уже не является генеральным прокурором, поэтому не слежу за его жизнью. Я слышал, что он обвинил меня и Офис президента, НАБУ и САП в преследовании. Вот это я слышал. Больше ничего не слышал,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что когда появится подходящая кандидатура – ее представят в Верховную Раду. Парламент утверждает генерального прокурора.

Исполняющий обязанности только недавно приступил к работе. Возможно, он себя покажет,

– подытожил Зеленский.

Добавим, что бывший генпрокурор Руслан Кравченко обвинил НАБУ и САП в том, что они подрывают переговоры о завершении войны. Он считает, что активизация действий антикоррупционных органов против него стала следствием возбужденных им дел в отношении руководства этих институтов.

Добавим, что Кравченко в сентябре уехал за границу. Все это происходило на фоне антикоррупционной операции "Карфаген". Там была выявлена преступная организация с участием представителей Офиса генпрокурора, которая, возможно, прикрывала мошеннические колл-центры.